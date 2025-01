Primeira banda de John Lennon vem ao RS

Outro destaque: Clark Gilmour , músico residente do famoso Cavern Club e um dos organizadores do International Beatleweek Festival, também estará em São Chico, além do grupo Star Beatles , da Argentina, principal cover da banda na América Latina.

A programação contará ainda com a LiverPoa Beatle Band, de Porto Alegre, que subirá ao palco com orquestra e arranjos inéditos do maestro João Paulo Sefrin, e com Beatles no ritmo do chorinho, no acordeon e para crianças.