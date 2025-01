Revitalizada, Gare de Santa Maria vai virar centro cultural em 2025

O ano de 2025 reserva uma novidade em Santa Maria : revitalizado em 2024, o antigo prédio da estação férrea do município vai finalmente virar um centro cultural.

Desde então, a gestão municipal trabalha na elaboração do edital , que deve ser lançado no primeiro semestre deste ano.

A ideia é que a empresa vencedora faça a exploração de atividades comerciais e de eventos relacionados a cultura , lazer, turismo, gastronomia e economia criativa no local.

Em contrapartida, ficará responsável por serviços de manutenção, reforma, limpeza e segurança do espaço público , que será transformado em um centro cultural e ponto turístico.

Em paralelo, a prefeitura deu início, no fim de 2024, à reforma de uma Maria Fumaça que estava abandonada no local e em processo de deterioração. A expectativa é de que tudo esteja pronto no primeiro semestre.