Prime Video: 9 séries escondidas e que talvez você não conheça 

Reese Witherspoon interpreta a mãe e jornalista Elena em ”Little Fires Everywhere”, série de 2020. GZH | Divulgação

De thriller psicológicos, até enredos voltados para conhecer a culinária no Brasil , o que não faltam são opções para quem quer encontrar um seriado para relaxar em casa. Assim como algumas produções são conhecidas por serem séries de conforto, em outros momentos, elas podem indicar uma forma de conhecer as diferentes culturas que existem no mundo e aprender com estas novas histórias. Se você quer descobrir uma série nova, confira nove sugestões de séries escondidas no Prime Video .

Cena da produção norte-americana Sneaky Pete, de 2015. GZH | Divulgação

IMDb: 8.1

Produzida e exibida pelo Prime Video, da Amazon, a série acompanha Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), um vigarista que, ao sair da prisão, assume a identidade de seu ex-colega de cela, Pete, para escapar de um mafioso. Ao se infiltrar em sua nova "família", que não vê o verdadeiro sobrinho há anos, Marius precisa equilibrar sua nova vida enquanto tenta manter sua farsa intacta. No entanto, ele logo percebe que os Bernhardt também guardam segredos e que talvez sua nova identidade traga mais perigos do que soluções.

Por que assistir? Repleto de reviravoltas e personagens complexos, a série conta com um roteiro que mistura crime, suspense e humor em um ritmo eletrizante.

Se você gostou de... Breaking Bad e Better Call Saul, vai adorar Sneaky Pete.

Cena do seriado Homecoming, de 2018. GZH | Divulgação

IMDb: 7.5

A produção original da Prime Video aproveita os 30 minutos de cada episódio para apresentar uma viagem para os pensamentos de veteranos de guerra que sofrem com transtorno pós-traumático e que passam por um acompanhamento terapêutico para voltar para a vida civil. Entretanto, ao longo dos episódios percebemos que a instituição secreta que "ajuda" na ressocialização dos ex-soldados, esconde segredos perturbadores. O thriller psicológico ganha ainda mais destaque por ser estrelado por Julia Roberts na primeira temporada e Janelle Monáe na segunda.

Por que assistir? Suspense bem construído, episódios curtos e uma pegada cinematográfica. Ótimo para quem quer maratonar!

Se você gostou de... Mr. Robot e The Night Manager, vai curtir Homecoming.

Cena do seriado ZeroZeroZero, de 2020. GZH | Divulgação

IMDb: 8.1

Série baseada no livro homônimo de Roberto Saviano, que acompanha o caminho de um carregamento de cocaína desde a produção feita por cartéis mexicanos até os sindicatos italianos do crime. Na obra, acompanhamos como a organização lida com a distribuição mundial das drogas e de que forma as empresas americanas controlam o dinheiro que o mercado produz. Ambientada em cinco países diferentes (México, Itália, Senegal, Marroco e Estados Unidos) a produção demonstra os efeitos do narcotráfico na sociedade.



Por que assistir? A série constrói, ao redor dos fatos mencionados no livro, uma narrativa adicional com realismo e tensão do começo ao fim.

Se você gostou de... Narcos e Breaking Bad vai se interessar por essa série.

Cena da produção documental A História da Alimentação no Brasil, de 2017. GZH | Divulgação

IMDb: 9,0

A série apresenta o trajeto da comida e as rotas percorridas até chegar no prato dos brasileiros. Por trás deste enredo, receitas tradicionais como beiju de milho são apresentadas, além de visitas a espaços populares como o mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará. Ideal para quem tem interesse em conhecer do Sul até o Norte do Brasil e entender mais sobre preparos de alimentos.

Por que assistir? Mergulho na cultura brasileira.

Se você gostou de... Street Food: América Latina, irá gostar de A História da Alimentação no Brasil.

Cena da série Little Fires Everywhere, de 2020. GZH | Divulgação

IMDb: 7.7

Baseada no livro de Celeste Ng, a série acompanha a família Richardson, aparentemente perfeita e a chegada à cidade da enigmática mãe, Mia Warren e sua filha, Pearl. Ao longo da temporada, a série aborda o impacto de Mia ao desafiar as normas e crenças da jornalista e mãe, Elena Richardson, desencadeando conflitos que revelam questões profundas sobre maternidade, identidade e desigualdade social. Com atuações brilhantes, o elenco cpnta com Reese Witherspoo e Kerry Washington nos papéis principais.



Por que assistir? Um drama intenso que aborda racismo, maternidade e privilégios.

Se você gostou de... Big Little Lies, This Is Us ou Anatomy of a Scandal, vai se envolver com Little Fires Everywhere.

Cena do seriado Tales from the Loop, de 2020. GZH | Divulgação

IMDb: 7.4

Inspirada nas ilustrações do artista sueco Simon Stålenhag, a série explora histórias de uma cidade construída sobre um centro de pesquisa. Em vez de se apoiar em futuros distópicos ou em explicações tecnológicas mirabolantes, a trama se passa em uma realidade alternativa de uma pequena cidade onde máquinas enigmáticas e fenômenos inexplicáveis são parte do cotidiano. Cada episódio acompanha um personagem diferente, explorando temas como o tempo, o luto, a memória e os desejos não realizados, enquanto os mistérios do Loop – o centro de pesquisa que promete desvendar os segredos do universo – servem apenas como pano de fundo para histórias profundamente humanas.

Por que assistir? Uma abordagem sensível e filosófica da ficção científica, com uma estética visual única e uma narrativa que valoriza o impacto emocional das descobertas, em vez de apenas os mistérios em si.

Se você gostou de... Black Mirror, The Leftovers ou Devs, vai se encantar com a produção.

Cena da série Breathe, de 2018. GZH | Divulgação

IMDb: 8.3

Nesse thriller psicológico indiano, dois homens se veem em uma intensa batalha moral quando suas vidas colidem. Danny Mascarenhas (R. Madhavan) é um pai desesperado que descobre que seu filho precisa de um transplante de órgão. A partir disso, ele embarca em uma jornada para garantir a sobrevivência da criança. Do outro lado, Kabir Sawant (Amit Sadh), um detetive determinado, investiga uma série de mortes misteriosas e começa a desvendar um esquema perturbador. A produção questiona até onde alguém pode ir para proteger aqueles que ama.

Por que vale a pena assistir? A série traz uma visão intensa do desespero humano e das escolhas morais, além de dar visibilidade para o cinema indiano em narrativas de suspense psicológico.

Comparação: Se você apreciou Breaking Bad, pode se interessar por Breathe, por explorar profundamente os limites éticos dos personagens.

Cena da personagem Dre, interpretada por Dominique Fishback em Enxame de 2023. GZH | Divulgação

Enxame (Swarm, 2023)