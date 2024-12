Uma exposição para celebrar 50 anos de amizade - e 101 de vida

Gheno pintando em Porto Alegre, com a Catedral Metropolitana ao fundo.

Aos 101 anos, um dos mais profícuos artistas plásticos do Rio Grande do Sul nem pensa em parar. Vitório Gheno , dono de um traço inconfundível e de tacadas de golfe certeiras (sim, ele é um jogador afiado), prepara uma nova exposição .

No próximo sábado (7), às 11h, na Galeria Nieto, em Porto Alegre, o pintor e desenhista inaugura a mostra Vitório Gheno – Pequeno Acervo do Artista, com curadoria de Nádia Raupp Meucci.