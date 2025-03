Saint Patrick’s Day promete agitar o 4º Distrito com a edição mais autêntica da história

Porto Alegre se prepara para receber a maior e mais autêntica celebração de Saint Patrick’s Day do Brasil. No próximo sábado, 15 de março, o Quarto Distrito será palco de uma experiência imersiva repleta de cultura, gastronomia, música e, claro, muita cerveja.

Com a expectativa de repetir o sucesso das edições anteriores, que atraíram mais de 30 mil pessoas, o evento busca se consolidar como um dos maiores do gênero na América Latina.

Inspirada nas tradicionais festividades irlandesas, a festa deste ano terá novidades para engajar o público presente e os fãs nas redes sociais.

— A programação trará o “Caminho do Arco-Íris”, um roteiro que celebra a diversidade cultural e gastronômica da região, com mais de dez bares e estabelecimentos participando ativamente da festa. Um guia será distribuído gratuitamente pelo Instagram do Quarto POA (@quartopoa) com toda a programação de cada estabelecimento — conta Johnny Rickes, do hub criativo Quarto POA.

Outra novidade: o evento vai começar pela rua Almirante Tamandaré, nº 100, em frente ao 4D Complex House, que será um ponto de encontro para quem circula pelos bares (o local terá o apoio da cervejaria Tupiniquim). Haverá atrações musicais a partir das 11h até a noite.

A atração principal será Fabrício Beck, vocalista da banda Vera Loca, & Bando Alabama, acompanhados de apresentação, voz e violão.

A gastronomia contará com hambúrgueres verdes e outros lanches especiais. Para acompanhar, claro: os melhores rótulos de cervejas artesanais.

Comunidade Ninjitsu, Tributo a Charlie Brown Jr., Nacional Kid e dezenas de outras atrações musicais estarão espalhadas pelos bares da região, com estilos para todos os gostos.

Confira abaixo lista dos bares e endereços.

Bares e endereços

Programação do dia 15

Jardim São Geraldo, na Rua Moura Azevedo, 182

Patrimônio, na Rua Conselheiro Camargo, 212

Cortex, na Rua Álvaro Chaves, 12

Fuga, na Rua Álvaro Chaves, 91

FDS, na Avenida Cairú, 376

Nosso Tap Room, na Rua Conselheiro Travassos, 203

Alcabar, na Travessa São José, 515

Largo do Chosen, na Avenida São Paulo, 901

Programação do dia 16

Gravador Pub, na Rua Ernesto da Fontoura, 962

Programação do dia 17

Delta, na Rua 18 de novembro, 124

Impulso para a região afetada pela enchente

Vale lembrar que o 4º Distrito foi uma das regiões mais afetadas pela enchente de maio de 2024, que impactou severamente bares e negócios locais. Por isso, os organizadores da Saint Patrick’s Day 2025 destacam o papel fundamental do evento na retomada da região. Com a atração de mais de 30 mil pessoas, a ideia é ajudar a impulsionar os estabelecimentos que ficaram submersos.

A festa será a primeira grande celebração pós-enchente, um marco na retomada econômica e cultural da área.

O guia gratuito com as celebrações da data será lançado através do @quartopoa nos próximos dias.

Serviço

O quê? Saint Patrick’s Day 2025 – Quarto Distrito

Saint Patrick’s Day 2025 – Quarto Distrito Quando? sábado, 15 de março, a partir das 11h

sábado, 15 de março, a partir das 11h Onde? Rua Almirante Tamandaré, 100, 4D Complex House e bares do Quarto Distrito

Rua Almirante Tamandaré, 100, 4D Complex House e bares do Quarto Distrito Atrações: shows ao vivo, gastronomia, performances interativas e ativações especiais na rua e nos bares

Na Álvaro Chaves

Tim-Tim! Estúdios Combo / Divulgação

Como a coluna já divulgou no último dia 6, a festa de rua do 4º Distrito terá espaço, também, na Rua Álvaro Chaves, no dia 15 de março, das 14h às 23h30min, com controle de acesso por QR Code (basta pegar o código, de graça, na plataforma Balada App, clicando aqui).