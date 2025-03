Acordeonista gaúcho fará tributo a lendário multi-instrumentista da música brasileira

Fernando Maguari / Divulgação

Um dos grandes nomes da gaita no Rio Grande do Sul prepara um tributo a uma lenda da música instrumental brasileira. Samuca do Acordeon levará ao palco do Grezz Espaço Multicultural, em Porto Alegre, o show "Especial Sivuca".

Marcado para as 21h desta quarta-feira (12), o espetáculo terá clássicos de Severino Dias de Oliveira, o Sivuca (1930-2006), multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor brasileiro. Entre as canções escolhidas, estão Feira de Mangaio e João e Maria, além de composições do próprio Samuca, como Urtiga no Dedo, em homenagem aos acordeonistas nordestinos.

— Tenho três influências maiores no acordeon: Adelar Bertussi, Chiquinho do Acordeon e Sivuca. Entre eles, o Sivuca foi o mais completo, porque, além de virtuose e multi-instrumentista, era um artista. Aquele cara que dominava o palco. Era fluente em vários gêneros musicais. E desde que comecei minha carreira solo (em 2010), sempre sonhei em reproduzir em um show a concepção de arranjos e execução deste mestre — diz Samuca, que deu show no último Santander POA Jazz Festival.

No palco, junto dele, estará um timaço: Cristian Sperandir no piano, Édipo Hummes na bateria, Marcelinho Caminha no contrabaixo, além da participação da cantora Rê Adegas.

Sobre Samuca

Samuca do Acordeon, natural de Santo Antônio da Patrulha, é um dos mais notórios acordeonistas da nova geração de músicos do Rio Grande do Sul.

Reconhecido nacional e internacionalmente, é um instrumentista versátil, mas não esconde a paixão pelo choro.

Samuca já dividiu o palco com artistas como Luiz Carlos Borges, Thiago Espírito Santo, Yamandu Costa, Renato Borghetti, Richard Galliano, Arthur Bonilla, Adelar Bertussi, Gilberto Gil, entre outros. Tocou inclusive com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Em 2019, ele foi vencedor do Troféu Açorianos de Música como melhor instrumentista no gênero MPB.



Serviço