Banda original de Amy Winehouse toca no Araújo Vianna, em Porto Alegre

O grupo e Bronte Shande (centro), que assume os vocais. Bang Showbiz / Divulgação

Para celebrar a música e o legado de Amy Winehouse, rainha do soul britânico que partiu em 2011, a banda original da cantora vai tocar em Porto Alegre no dia 15 de maio, no Auditório Araújo Vianna. O show será liderado pelo diretor musical e baixista Dale Davis (amigo próximo da artista desde o início da carreira dela). Nos vocais, a “responsa” será de Bronte Shande.

O espetáculo se apresenta como uma maneira de manter Amy viva, a partir da conexão com sua banda original. No repertório, estão sucessos do álbum Back To Black, considerado por muitos a magnus opus (ou obra prima) da cantora, além de outros destaques da discografia.

Para conhecer mais sobre a banda, vale acessar o Instagram (@theamywinehouseband) e o site do grupo.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria oficial, a loja Planeta Surf do Bourbon Wallig. No Araújo Vianna, as vendas acontecem somente duas horas antes do início do espetáculo. Os valores vão de R$ 100 a R$ 460, dependendo do lote, local e modalidade de compra.

Serviço

O quê: show da banda original de Amy Winehouse

show da banda original de Amy Winehouse Onde: Auditório Araújo Vianna, na Avenida Osvaldo Aranha, 685

Auditório Araújo Vianna, na Avenida Osvaldo Aranha, 685 Quando: 15 de maio

15 de maio Ingressos: na plataforma Sympla , na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611) e na bilheteria do auditório duas horas antes da apresentação começar

na na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611) e na bilheteria do auditório duas horas antes da apresentação começar Quanto: de R$ 100 a R$ 460, dependendo do lote, local escolhido e descontos.