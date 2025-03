South Summit Brazil terá corrida de rua em Porto Alegre

São esperados 2 mil participantes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Marcada para abril, na Capital, a quarta edição do South Summit Brazil terá uma baita novidade: o evento de inovação e negócios vai promover uma corrida oficial de rua, a South Summit Brazil Run.

A intenção, com isso, é expandir a conexão com Porto Alegre. A prova será no dia 12 de abril, com largada às 8h, junto ao Pontal Shopping. A expectativa é de reunir 2 mil participantes em percursos de três, cinco e 10 quilômetros.

As inscrições já estão abertas no site oficial do South Summit (veja abaixo). Dica: quem comprar ingresso para o evento, ganha 50% de desconto no ingresso da corrida e terá acesso a um espaço vip no dia da prova.

Todos os participantes receberão kits de boas-vindas, com brindes de parceiros, que poderão ser retirados a partir de 9 de abril no Pontal Shopping (para o público geral) e 11 de abril no guichê de credenciamento (para participantes do South Summit).

Durante o percurso, haverá postos de hidratação e, ao final, a entrega de isotônico. Todos que completarem a prova ganharão medalha.

Serviço

O quê: South Summit Brazil Run

South Summit Brazil Run Quando: 12 de abril de 2025

12 de abril de 2025 Largada: Pontal Shopping, Porto Alegre

Pontal Shopping, Porto Alegre Distâncias: três, cinco e 10 quilômetros

três, cinco e 10 quilômetros Inscrições: R$ 80 (público geral) e R$ 40 (participantes do South Summit Brazil), que podem ser realizadas neste link, clicando aqui.

Sobre o South Summit Brazil

Ponto de encontro global entre fundos de investimento, empresas e startups, o South Summit Brazil desembarcou em Porto Alegre em 2022. Surgiu em Madrid há 12 anos e já movimentou US$ 14 bilhões, captados pelas startups ao longo da Startup Competition.

Na edição de 2024, os 38 mil metros quadrados de área receberam 55 países, 3 mil startups, 800 palestrantes, 200 patrocinadores, 130 fundos de investimento (sendo 38 internacionais) e cerca de 900 investidores.