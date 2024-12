Estância Velha recebe concurso de hidromel durante Meadieval Festival

O hidromel é foco da Copa Kylix, que ocorre no Meadieval Festival, em Estância Velha. Christiano Bonete / Divulgação

A Copa Kylix, um dos principais concursos de hidromel do Brasil, integra a programação da primeira edição do Meadieval Festival, evento que ocorre no Bier Garden da Clandestina Craft Beer, em Estância Velha, neste final de semana — sábado (7) e domingo (8), das 12h às 20h.

Em sua quinta edição, a competição, que possui as modalidades de produtores caseiros e comerciais, ocorre em quatro etapas: inscrição, recebimento de amostras, julgamentos e divulgação do resultado. A atividade é promovida pela Associação Sul Brasileira de Produtores de Hidromel (ASH).

Além do concurso de hidromel, o Meadieval Festival reúne diversos produtores da bebida, com shows de bandas, feira de expositores e jogos de clãs. Para participar, é necessário adquirir ingresso pelo site Sympla, com valores que partem de R$ 30. O evento também será um ponto de coleta de doações para os atingidos pelas enchentes.

Felipe Nogueira, produtor de hidromel, atual tesoureiro da ASH e sócio-organizador do Meadieval Festival, acredita que o evento tem a intenção de fomentar o mercado hidromeleiro no Rio Grande do Sul.