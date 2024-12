Quadrinistas gaúchos levam seus trabalhos para a CCXP, em São Paulo: "Oportunidade"

O jornalista Carlos colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A décima edição da CCXP, considerada a maior convenção de cultura pop da América Latina, por seu tamanho, duração e público, está ocorrendo em na São Paulo Expo, na capital paulista. A expectativa é que 300 mil pessoas passem pelo evento até domingo (8) — as atividades se iniciaram na quinta-feira (4).

E, entre as atrações, muitas delas internacionais, estão quadrinistas gaúchos, que levaram os seus trabalhos para serem apresentados na Artists' Valley. O espaço que reúne artistas para venderem as suas obras ou criar novas no loca, sob demanda. Um dos nomes da "comitiva rio-grandense" é Thiago Krening, que está no evento pelo quarto ano.

Desta vez, ele está divulgando, entre outros, o quadrinho Edifício Celeste (editora hipotética, 2024), lançado na metade do ano. Além disso, terá a estreia do gibi independente Vai Ser Épico?, o seu mais recente trabalho, que aborda justamente um grupo de Santa Maria que decide ir até a convenção.

— É tudo muito grande. Muitos artistas, gente do mundo inteiro. Estar aqui é uma oportunidade ímpar de mostrar o trabalho para um público gigantesco. E não só a questão de achar gente, ajudar a formar público e vender, mas também fazemos contatos profissionais diretos no meio. E o cara é lembrado se é visto — salienta o artista, que garante que as vendas compensam o investimento de ir até o local.

Também está por lá Adri A., fazendo a divulgação da sua HQ independente Cara-Unicórnio - Vol. 1 Edição Especial. Participando do evento desde 2017, ele, neste ano, ainda levou para a CCXP seus trabalhos com temática adulta, como o seu livro Dark Room – Diabruras, o qual considera o seu principal lançamento do ano.

— É um dos maiores eventos de cultura pop do país. Então, é uma grande oportunidade de mostrar o trabalho para um grande público. Sendo um artista LGBTQIA+ e que produz trabalhos com esse protagonismo é um lugar importante de se ocupar — destaca Adri A., que levou para o evento ainda materiais como botons, adesivos e camisetas para comercializar.