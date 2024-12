Contando experiências dos "doutores do riso", ONG lança livro colaborativo

Conhecida por levar a “terapia do riso” para hospitais gaúchos, a ONG Doutorzinhos tem a máxima de respeitar o poder do não, ou seja, os membros da organização sempre perguntam aos pacientes se podem realizar as atividades: “Toc, toc! Posso entrar?” . As histórias dos voluntários viraram livro e o título não podia ser diferente, é o tradicional questionamento.

Depois de uma seção de autógrafos coletiva na Feira do Livro de Porto Alegre , a obra está disponível para compra virtualmente. Mais informações podem ser consultadas no Instagram da ONG: @ doutorzinhos .

— O poder do não é tão importante ou até mais importante do que o sim, porque quando a batemos na porta, questionamos e o paciente responde não, é o único não dele que é aceito. Porque ele não pode dizer não para medicamento ou exames — diz a voluntária Kelly Streb, mais conhecida como Dra. Keka Funé.

A voluntária Kelly conta que a história que escreveu para o livro aconteceu em um plantão no qual estava sozinha, algo que não é comum — normalmente, são pelo menos dois doutores. A passagem é ambientada no Centro de Terapia Intensivo (CTI):

— Eu vivenciei uma perda. As enfermeiras estavam no balcão, e perguntei se eu podia cantar uma musiquinha para o pessoal que estava ali (no CTI), porque eles estão em estado paliativo. É a história que contei no livro, se chama Éramos Eu, Ele e a Nossa Canção. Espero que as pessoas consigam entrar um pouco nesse nosso mundo de vivência hospitalar, que vai de zero a 100 muito rapidamente.