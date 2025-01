Ministra argentina fala em riscos e pede a Conmebol para tirar Sul-Americano da Venezuela

Patricia Bullruch (D) em reunião com o líder da oposição da Venezuela, EdmundoGonzález (C), e o ministro das relações exteriores da Argentina, Gerardo Werthein (E).

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou que é um risco enviar a seleção de futebol do seu país para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Venezuela a partir do dia 23. E pediu a Conmebol que reveja sua decisão de sediar o evento no país, que vem tendo atritos com a Argentina no contexto diplomático nos últimos meses.