Homem é morto a tiros dentro de imóvel em Ijuí; suspeitos foram presos em motel

Um homem de 31 anos, identificado como Kauã Ivanes Delfina, foi morto a tiros, por volta das 21h desta quarta-feira (8), dentro de uma casa, no bairro Osvaldo Aranha, em Ijuí. De acordo com a Brigada Militar (BM), a motivação para o crime está relacionada ao tráfico de drogas .

Os policiais identificaram que os suspeitos haviam se refugiado em um motel na cidade de Ijuí . No local, dois homens foram presos e um menor foi apreendido . Com eles, foram encontradas armas e drogas.

Durante as buscas, a polícia encontrou um veículo Fiesta em chamas na Linha 5, em Coronel Barros, município vizinho de Ijuí. Segundo informações da BM, o carro era ocupado por ao menos quatro homens armados antes de ter sido abandonado .

As investigações seguem para identificar outros envolvidos no crime e esclarecer os detalhes do caso. Até o momento, nenhum outro suspeito foi detido.