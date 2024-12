Vinícola lança nos cinemas curta-metragem sobre sua história

Antonio Calloni participa do curta "Gotas do Tempo", da Casa Perini.

O ator Antonio Calloni faz uma participação especial no título, conduzindo o espectador em uma viagem no tempo para reviver os momentos marcantes da trajetória de Benildo Perini e de sua vinícola. A direção é de Cláudio Gzelchak, com roteiro de Henrique Garcia Sommer e produção do Estúdio Solo.