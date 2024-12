Museu do Hip Hop RS convoca atrações nacionais para comemorar seu primeiro ano e os 30 mil visitantes

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

É momento de comemoração no Museu da Cultura Hip Hop RS, afinal, o espaço está completando um ano de funcionamento — e fazendo bonito: recebeu mais de 30 mil visitantes neste período, mesmo ficando com as portas fechadas por dois meses, durante a enchente.

Para a celebração, então, os organizadores do museu prepararam uma apresentação reunindo importantes nomes da cena nacional: os rappers BK e Negra Li, além da participação dos grafiteiros OsGemeos. As atrações se apresentam gratuitamente neste domingo (15), a partir das 14h.

Também estarão presentes: DJ Laiz Regina, La Bella Mafia, BNF, B.boy Daniel Cavalheiro, B.girl Naju e Graffiti Taina Moxa. O dia festivo contará com uma batalha de DJs, na qual o vencedor ganha o prêmio de R$1.000,00. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h.

Exposição internacional

Também no domingo, outro momento importante para a história do museu: será inaugurada a sua primeira exposição internacional. Trata-se de Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura, que foi apresentada em 2023 no Museu Nacional da Colômbia, em comemoração aos 50 anos da cultura hip hop no mundo.

Celebrada nacionalmente, Negra Li é uma das atrações do Museu da Cultura Hip Hop RS. Rodolfo Magalhães / Divulgação

Os ingressos para o aniversário do Museu da Cultura Hip Hop RS devem ser retirados na plataforma Sympla. E, para validação da entrada, é necessário doar um quilo de alimento não perecível. A ideia é que o local seja democrático e acessível para toda a população, elevando o movimento.

— O museu se consolida como uma grande referência do meio empreendedor-social e das culturas populares, fazendo com que outros segmentos tirem como exemplo a possibilidade não só de uma gestão colaborativa, como se opera o museu, como também da geração de trabalho decente, através de projetos de impacto. Hoje, no museu, por exemplo, são quase 60 pessoas trabalhando diretamente e outros 200 indiretos, contratados através dos programas e ações que realizamos — conta Rafa Rafuagi, fundador e coordenador do local.

E, para o futuro, Rafa projeta nacionalizar a metodologia empregada no espaço e, quem sabe, criar um museu nacional em celebração ao movimento.