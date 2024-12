Exposição apresenta arte de jovens surdos no Espaço Força e Luz, em Porto Alegre

Na exposição, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) poderá ser vista como uma coreografia. O alfabeto latino, por exemplo, transforma-se em desenhos por meio das produções do grupo. As imagens apresentadas estão relacionadas aos processos corporais, pois, nos oito encontros do projeto, as artes visuais e as artes do corpo estiveram sempre em diálogo.