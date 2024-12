A ligação de uma artista gaúcha com os leões de mármore do Museu de Arte de Porto Alegre

Expor no Museu de Arte de Porto Alegre tem um significado especial para a artista visual gaúcha Liana d’Abreu, que apresenta no local, ao lado de sua colega Tuchi Niederhageböck, a mostra AUTO retrátil, com curadoria de Gustavot Diaz. A exposição de autorretratos segue até este sábado (7), quando integrará a Noite dos Museus, na Sala Aldo Locatelli.

O fato é especial para Liana, porque o belo prédio do museu, que por décadas abrigou a prefeitura, junto à Praça Montevidéu, está presente na história de sua família há mais de um século.

O trisavô paterno da artista, o italiano Carlo Fossati, nascido em Turim, na Itália, em julho de 1844, foi o escultor dos “quatro imponentes leões de mármore que guarnecem as escadarias laterais do Palácio da prefeitura municipal”, conforme registra o escritor, jornalista e poeta Athos Damasceno (1902-1975) em seu livro Artes plásticas no Rio Grande do Sul (Editora Globo, 1971), à página 169.

Damasceno foi um dos principais intelectuais do Estado e, na sua época, um cronista da Capital. Ele acrescenta que as esculturas dos leões “fazem prova da excelência da arte” de Fossati.

A edificação da prefeitura foi erguida entre 1898 e 1901 e abrigou “as primeiras esculturas públicas do século 20, marcando também o início da notável indústria cultural de decoração das fachadas com estátuas monumentais originais”, escreve o professor José Francisco Alves em seu livro A escultura pública de Porto Alegre (Editora Ponto Arte, 2022)

Embora reconhecido como escultor e condecorado com o título de Cavaleiro da Coroa Real pelo Rei Vitório Emmanuel II, Fossati decidiu trocar sua terra natal pelo Brasil em 1869, aos 25 anos. Chegou ao Rio de Janeiro, deslocando-se depois ao interior do Rio Grande do Sul (Encruzilhada do Sul e Caçapava do Sul), para orientar trabalhos de extração de mármore. O negócio não deu certo ele se mudou para Porto Alegre, onde se casou com Maria Weingartner. O casal teve 15 filhos. Fossati viveu 57 anos na capital gaúcha, tendo morrido em 1927.

Natural de Santana do Livramento e radicada em Porto Alegre depois de ter vivido e atuado nas artes em Brasília durante 10 anos, Liana conta que na sua família se falava muito sobre o piemontês Fossati e seu trabalho artístico.

— É um privilégio imenso estar expondo em um museu que me conecta com a história e a herança artística da minha família Fossati — destaca Liana.

