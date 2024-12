Lis Cereja lança primeiro livro brasileiro sobre vinho natural em Porto Alegre 

Lis fundou a Enoteca Saint Vin Saint e a Feira Naturebas, em São Paulo. Enoteca Saint VinSaint / Divulgação

Autora de Vinho Natural, o primeiro livro sobre o tema no Brasil, a sommelière Lis Cereja vem a Porto Alegre nesta quinta-feira (5) para lançar sua obra. Será às 18h, na Casa Vivá, no bairro Moinhos de Vento.

O trabalho é resultado de 20 anos de pesquisas da autora, que também é uma empresária de mão cheia. Lis fundou a Enoteca Saint VinSaint, em São Paulo, que se tornou um santuário de comida e bebida orgânicos. Ela também é a criadora da Feira Naturebas, no Ibirapuera, a maior e primeira do setor.

Durante o lançamento, Lis fará a leitura de três trechos do livro, intercalados com comentários. Tudo isso, claro, com uma taça de vinho (natural) para brindar com o público.

Essa modalidade da bebida virou tendência e vem fazendo sucesso em enotecas e bares especializados Brasil afora, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. São vinhos elaborados no método ancestral, com o mínimo de intervenção do(a) enólogo(a).

A obra foi pensada para ser um guia completo sobre o assunto - e de fato é. Desmistifica crenças equivocadas, esclarece dúvidas e explica as diferenças entre os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos.

No texto, também são abordados temas como sulfitos e leveduras, aditivos enológicos e agrotóxicos, além de movimentos sustentáveis de resistência, o panorama do vinho brasileiro e os fermentados alcoólicos ancestrais latino-americanos.

Serviço

O quê: lançamento do livro Vinho Natural (editora Afluente, 166 páginas), de Lis Cereja, com degustação de vinhos e jantar por adesão

Quando: nesta quinta-feira (5)

Onde: na Casa Vivá (Rua Barão de Santo Ângelo, 376 - Moinhos de Vento, Porto Alegre)

Reservas: pelo WhatsApp 51 9811-73364

Mais detalhes no perfil @casaviva.br no Instagram

Mais sobre a autora

Lis Cereja é escritora, cozinheira e sommelière. Nascida em São Paulo, é formada em Nutrição pela USP e em Gastronomia.

Em 2008 fundou a Enoteca Saint VinSaint, primeiro restaurante e bar de vinhos especializado em vinhos naturais do Brasil. Chefiou o restaurante por sete anos e atualmente cuida do desenho conceitual dos menus, da carta de vinhos, dos cursos e das mídias sociais, além da produção das hortas orgânicas que abastecem o restaurante.

O empreendimento trabalha, ao longo de todos esses anos, com insumos exclusivamente agroecológicos e sazonais, de pequenos produtores ou de produção própria. Além disso, desenvolveu um protocolo próprio e inédito de ciclos fechados de produção e consumo voltados para a restauração.

Em 2010, Lis escreveu o seu primeiro livro pela editora Saraiva, o Super Dicas para Entender de Vinhos. Alguns anos depois, em 2013, para dar força ao movimento de vinhos naturais no país, criou a Feira Naturebas, pioneira em vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos no Brasil.

Hoje a Feira Naturebas é a maior do gênero da América Latina, atraindo para São Paulo mais de 150 produtores de vinho de todo o mundo e cerca de 2 mil visitantes.

Mantendo-se fiel aos princípios originais do movimento, a feira não cobra taxa de participação dos expositores nem retém porcentagem de vendas, sendo um espaço livre para que os pequenos produtores interajam, degustem e vendam diretamente ao publico, sem intermediários.

Em 2020, em parceria com o fotógrafo Fabio Knoll, Lis lançou o documentário FreeRange doc., um longa independente que retrata, ao longo de cinco anos de filmagens, o cenário do vinho natural e da agricultura limpa no Brasil.

Mais recentemente, Lis abriu um espaço-escola em seu próprio sítio nos arredores de São Paulo, onde ministra cursos relacionados a vinho, ervas medicinais, cozinha sustentável e medicina tradicional.

Ela organiza, também, as Caravanas Naturebas, viagens regenerativas guiadas pessoalmente por ela e focadas em vinhos naturais, cultura e sustentabilidade através das regiões produtoras de vinho ao redor do mundo.