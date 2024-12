Exposição "Trajetória" celebra obra de Nelson Boeira Faedrich na Casa da Memória em Porto Alegre

Apresentando o conjunto da obra do artista porto-alegrense Nelson Boeira Faedrich (1912-1994), a exposição Trajetória, da Casa da Memória Unimed Federação/RS , abre para o público na próxima quinta-feira (12), a partir das 13h. O evento fica em cartaz até março, com entrada franca.

A exposição tem curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto e busca abranger as diferentes áreas de trabalho de Faedrich. São itens originais e reproduções, de coleções privadas que colaboraram com o evento.

O artista atuou na pintura, desenho, gravura, ilustração, diagramação, desenho de publicidade, cenografia e mobiliário. Nesta exposição, o foco é nas pinturas: é o maior conjunto de obras de Faedrich nesta linguagem desde 1981, quando fez uma retrospectiva da carreira no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).