Festival de música celebra o espírito solidário dos gaúchos na enchente

Grupo do Bola é uma das atrações do Festival Sons do Sul. Sons do Sul/Grupo do Bola / Divulgação

A zona norte de Porto Alegre recebe, neste final de semana — sábado (14) e domingo (15) — o Festival Sons do Sul. A atração espera reunir cerca de 5 mil pessoas, convidando artistas, voluntários e desabrigados da enchente de maio para assistir, gratuitamente, oito atrações musicais.

O evento ocorre no Meca Sports Bar (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2274 - bairro São Sebastião), das 15h às 23h. Os ingressos devem ser resgatados através do site oficial do evento: festivalsonsdosul.com.

Entre as atrações confirmadas, está o grupo Aperte o Play, que encerra o primeiro dia de evento, bem como o Grupo do Bola, que fecha o festival, no domingo. Também sobem ao palco nomes como Dj Cardoso, Mano Santana, Cris Amorim, Rodrigo Queiroz, Renan Cardoso e o saxofonista Luís Banner.