Manchester United vira com gols em 2 minutos no fim e vence City (2-1)

Com gols aos 88 e 90 minutos no clássico contra o Manchester City, o Manchester United venceu por 2 a 1 neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League, ampliando a queda cada vez mais acentuada dos 'Citizens'.

O City entrou nos minutos finais do jogo à frente no placar, graças a um gol ainda no primeiro tempo do croata Josko Gvardiol (36'), mas o United reagiu com dois golpes que nocautearam o seu anfitrião no Etihad Stadium.