Com prisão de Braga Netto, cerco começa a se fechar em torno de Bolsonaro

Segundo as investigações da Polícia Federal (PF) , no entanto, o estrelado oficial pode passar à História como o homem da sacola de vinhos , o elo entre golpistas e o Planalto, para garantir os recursos pelos quais os "kids pretos" executariam o plano para matar o então eleito, Lula , seu vice, Geraldo Alckmin , e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes .

Sua prisão ocorreu em um sábado, dia incomum de operações da PF. É a mais importante até agora, por atingir o primeiro escalão do ex-presidente. Lá se vão oito militares presos, e as próprias Forças Armadas admitem, nos bastidores, que haverá mais - tudo aponta para ex-titulares da Secretaria-Geral da Presidência e para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A polícia já fez a extração do conteúdo dos celulares apreendidos com o general, e vai também examinar discos rígidos, HDs externos e pen drives. As investigações não terminaram com o inquérito entregue com os 40 indiciados. Todos os homens do ex-presidente seguem na mira. O cerco começa a se fechar em torno do capitão.