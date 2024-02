Em uma reunião, no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro e teria consultado os comandantes das Forças Armadas sobre o suposto plano golpista. Ao apresentar a ideia, o presidente teria ouvido do almirante Almir Garnier dos Santos, chefe da Marinha, que seus homens estariam a postos. Não foi o mesmo tipo de resposta que escutou dos comandantes da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, nem do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Eles disseram não.