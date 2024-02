Logo na página 6, no início do relatório da Polícia Federal (PF) que embasou a operação "Tempus Veritatis" contra Jair Bolsonaro e alguns dos homens de confiança do presidente, a investigação informa que o grupo agia em seis núcleos para organizar um golpe de Estado. O trecho é intitulado "Organização Criminosa, Núcleos de Atuação e Milícias Digitais".