A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Tempus Veritatis, que investiga uma "organização criminosa" envolvida em suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. Foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. Também foram autorizadas pela Justiça 48 "medidas cautelares diversas da prisão", como proibição de manter contato com os demais investigados e a suspensão do exercício de funções públicas.