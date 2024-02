O grupo investigado por tramar um golpe de Estado a fim de evitar a confirmação do resultado das eleições presidenciais de 2022 no Brasil elaborou uma proposta de decreto, que previa a prisão de autoridades e a realização de um novo pleito. A informação foi apurada pela Polícia Federal e consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que autorizou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira (8) tendo como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados como os ex-ministros Augusto Heleno e Braga Netto.