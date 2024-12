Terroir Brasileiro é assunto em podcast do Consevitis-RS

Com a participação de Luana Cassola e André Larentis, terceiro episódio do programa aborda potencialidades do Terroir Brasileiro. Consevitis-RS / Divulgação

A jornada pelos processos que definem os vinhos brasileiros, conduzida pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), continua nos novos episódios do podcast “Vai de Vinho Brasileiro”. Apresentado por Daniel Perches e com convidados do setor vitivinícola, o programa já conta com dois episódios disponíveis no YouTube e no Spotify. Agora, no terceiro episódio, o foco recai sobre os elementos que moldam o terroir brasileiro.

– Em um país continental como o nosso, temos uma enorme diversidade de terroirs, o que resulta em produtos com identidades próprias. O programa aborda essas questões por meio de uma conversa entre o nosso host e representantes de duas vinícolas gaúchas – destaca Cristina Carniel, gerente de Marketing do Consevitis-RS.

Com o tema “O que nos torna únicos”, o terceiro episódio do podcast conta com a participação da analista de Marketing da Vinícola Panizzon, Luana Cassola, e do enólogo e diretor da Vinícola Larentis e vice-presidente da Aprovale, André Larentis. Em referência aos vinhos produzidos em território nacional, o programa explora fatores como clima, solo e atuação humana, pilares que caracterizam o processo de produção e compõem o terroir. André explica que é esse conjunto de processos que concede características únicas ao produto final.

– A origem da palavra vem de um conceito francês e determina três macro fatores que influenciam na produção de uvas: o solo, o clima e o fator humano. É uma série de decisões, ao longo das estações e do crescimento da videira, que vão abranger pequenos detalhes que diferenciam um vinho do outro. Mesmo que tenhamos a mesma genética de videira, os resultados mudam conforme o local e o clima onde ela é cultivada – explica o gestor.

Entenda porque o terroir é tão importante no processo de produção dos vinhos

Equipe brinda terceiro episódio do podcast “Vai de Vinho Brasileiro”. Consevitis-RS / Divulgação

Responsável por conferir ao vinho sabor, aroma, identidade e características únicas, o terroir é essencial para as vinícolas. Segundo Luana Cassola, é crucial que os pilares do terroir – clima, solo e ação humana – estejam alinhados.

– Não é possível destacar apenas um pilar. Eles precisam caminhar juntos para garantir uma boa produção. No Brasil, onde o clima nem sempre é tão favorável quanto em outros países, é ainda mais importante termos um olhar atento à nossa região e cuidarmos da interação entre clima e solo – enfatiza Luana.

Mantendo o tom descontraído do programa, o episódio termina com uma entrevista, em que os convidados respondem a perguntas sobre preferências de vinhos e harmonizações ideais. Os próximos episódios abordarão temas como, uvas brasileiras, sustentabilidade na vitivinicultura, inovação no contexto da produção vitivinícola, para citar apenas alguns dos próximos temas da primeira temporada do programa.

O “Vai de Vinho Brasileiro” é uma realização do Consevitis-RS, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), com apoio do Sicredi e do Sebrae Nacional.