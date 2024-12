Jornalista Tânia Moreira será secretária de Comunicação em Santa Maria

Tânia, com o ainda candidato e a equipe, no dia da gravação do último programa de TV ,

Secretária de Comunicação do governador Eduardo Leite no primeiro mandato e em parte do segundo, a jornalista Tânia Moreira aceitou o convite do prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB), para integrar sua equipe. Embora o nome ainda não tenha sido anunciado oficialmente, a coluna apurou que Tânia será secretária de Comunicação.