Como se explica a aprovação do governo Leite por 62% dos entrevistados na pesquisa Quaest

A mesma pesquisa Quaest que detectou queda na popularidade do presidente Lula constatou que a maioria dos governadores tem sua gestão amplamente aprovada pelos eleitores. No caso do gaúcho Eduardo Leite, a aprovação é de 62%, para uma reprovação de 33%, enquanto 3% não souberam opinar. A pesquisa foi feita entre 19 e 23 de fevereiro, com 1.104 eleitores de 16 anos ou mais, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.