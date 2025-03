Caiado, o mais popular, flerta com a candidatura a presidente

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado é o governador com maior aprovação entre os eleitores.

Campeão de popularidade entre os governadores, com 86% de aprovação entre os eleitores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) se credencia como uma alternativa da direita em 2026, se Jair Bolsonaro (PL) continuar inelegível e se Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) optar por uma reeleição praticamente certa em São Paulo. Caiado é o que se poderia chamar de “direita raiz” , com uma história de 35 anos na política sem mudar de lado.

Primeiro líder do agronegócio a se tornar conhecido nacionalmente, quando fundou e presidiu a União Democrática Ruralista (UDR), concorreu a presidente da República em 1989. Fez uma votação inexpressiva (menos de 1%), engolido pelo fenômeno Fernando Collor , que acabou vencendo a eleição. Quem viveu aquela eleição ainda lembra do candidato que aparecia na propaganda eleitoral montando em um cavalo branco.

Nesses 35 anos, a farta cabeleira do homem do cavalo branco ficou grisalha e ele empilhou mandatos eletivos. Foi duas vezes deputado federal, senador por oito anos e duas vezes governador de Goiás, reeleito no primeiro turno em 2022.