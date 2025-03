Pesquisa para governador ainda é prematura

Juliana apareceu em primeiro lugar, com 19% das intenções de voto. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O PDT e o PT comemoraram os resultados da pesquisa Quaest que mostra Juliana Brizola em primeiro lugar nas intenções de voto para governador em 2026, com 19% da preferência dos entrevistados, seguida de Luciano Zucco (PL), com 15%, e de Edegar Pretto (PT), com 10%. O vice-governador Gabriel Souza (MDB) tem apenas 7%. Os indecisos somam 21% e os que votariam em branco se os candidatos fossem esses, 29%. A interpretação do PT é que, somados os percentuais de Juliana e Pretto, uma coligação entre os dois partidos teria lugar assegurado no segundo turno.

Sem paixão, o resultado da pesquisa deve ser interpretado como recall das últimas eleições. Juliana foi candidata a prefeita de Porto Alegre em 2024 e ficou em terceiro lugar. Mesmo sendo uma eleição municipal, a propaganda chega ao Interior. Pretto concorreu a governador em 2022 e, por pouco, não tirou Eduardo Leite do segundo turno.

Juliana não deverá ser candidata a governadora. O PDT sabe que ela larga bem, mas perde fôlego. Prefere que ela dispute uma cadeira na Câmara dos Deputados, para encorpar a nominata de concorrentes a deputado federal. No partido, cogita-se a indicação do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, reeleito em 2024 e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). Pretto é, sim, o principal nome do PT.

Deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Zucco deverá ser o candidato do PL, mas seu índice não reflete todo o potencial, já que na campanha, se concorrer, será associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Gabriel ainda está na sombra de Leite. Se concorrer, terá o ônus e o bônus de ser o candidato da situação. A boa avaliação de Leite o favorece, mas ele não tem a mesma capacidade de comunicação do governador.

