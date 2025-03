Lula e Tarcísio deixam disputa política de lado e se unem por túnel em São Paulo

Como convém a dois homens públicos eleitos para governar, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, deram uma demonstração de civilidade nesta quinta-feira (27), no lançamento do edital para a construção do túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá.

— Desde o início a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou isso tudo com prioridade.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), de seis ministros de Lula, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL).