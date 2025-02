"Quero ser candidato a governador", diz Edegar Pretto

Com o fim das férias para a maioria dos seus líderes, o PT começa a discutir neste início de 2025 as candidaturas à eleição de 2026. Pelo menos duas das vagas a candidatos majoritários devem ser preenchidas por consenso — e as demais oferecidas a partidos aliados.

Pretto disputou o Piratini em 2022, no que parecia ser uma eleição sem qualquer futuro. Foi para o “sacrifício” porque o PT precisava ter alguém no Rio Grande do Sul. A candidatura cresceu na reta final e por muito pouco ele ficou fora do segundo turno. O final da apuração foi emocionante e ele acabou perdendo o segundo lugar para Eduardo Leite (PSDB) por apenas 2.441 votos.