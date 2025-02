Eduardo Leite toca samba em bar de Porto Alegre e brinca: "Vou deixar meu currículo"

Eduardo Leite (C) no palco do Bar do Nito com trio Vem Sambá. Daniel Marenco / Agencia RBS

Depois de uma agenda cheia que incluiu a abertura do ano letivo na rede estadual, Eduardo Leite aproveitou a noite agradável de quinta-feira (13) para uma confraternização com amigos no Bar do Nito, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Avistado na chegada, Leite ouviu uma brincadeira do Vem Sambá, que se apresenta no local semanalmente:

— Não percam! Daqui a pouco o nosso governador vai dar uma ponte aqui — anunciou o percussionista do grupo, Dionatas Colvara.





Colvara arrancou risadas do público e também de Leite, que passou a ser instigado pelos amigos durante a noite para ir até o palco tocar com o trio. Samba é uma das paixões do governador, que não perde a oportunidade de tocar em eventos descontraídos ou quando se junta com a família.

No intervalo entre uma música e outra, os amigos sinalizavam ao palco e apontavam em direção ao governador, pedindo para que ele fosse chamado a participar da cantoria. Em um desses momentos, o grupo convocou Leite, que aceitou o convite.

No palco, o chefe do Executivo gaúcho tocou Insensato Destino, de Almir Guineto, e Tiro ao Álvaro, do dueto de Adoniran Barbosa e Elis Regina. Após a segunda canção, o público pediu bis aos gritos de "mais um" e o cantor e percussionista do trio Vem Sambá, Michael Sampaio, se antecipou:

— Agora vou ter que pedir pra ele deixar o número Pix dele, vamos ter que dividir esse cachê — brincou, sendo prontamente respondido por Leite:

— Vou deixar meu currículo aqui, né, eu não posso concorrer a mais um mandato, então... — divertiu-se Leite, antes de iniciar Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione.

O trio Vem Sambá ainda é composto por Azevedo Cabelinho, que fica no cavaco e violão. O grupo toca no Bar do Nito todas as terças e quintas, e não é incomum que tenha participações especiais: