Escola do bairro Humaitá celebra reabertura do ginásio pós-enchente

Uma das maiores escolas municipais da Zona Norte de Porto Alegre, a Antônio Giudice, no bairro Humaitá, festejou nesta quinta-feira (27) a reabertura do ginásio esportivo, recuperado pelo Instituto Cultural Floresta. As obras foram entregues à comunidade em ato com a presença da prefeita em exercício, Betina Worm, e do secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

A estrutura estava fechada desde maio de 2024, em razão da enchente que deteriorou o piso em parquet de madeira e deixou a quadra inutilizável pelos cerca de 800 estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que frequentam o colégio.

A história da Antônio Giudice é uma ilustração do desafio enfrentado pela educação após os alagamentos. Na iminência da enchente, os professores carregaram para o segundo andar os móveis e os objetos que puderam. A escola foi invadida pela água no início de maio e permaneceu isolada por 30 dias.

Com uma força-tarefa de professores e de servidores municipais, além da reforma bancada pelo Instituto Jama, as aulas foram retomadas em julho. Mas faltava o ginásio, que ocupa um papel central na vida da escola e da comunidade.

— Nós estamos muito felizes, porque o ginásio também é um espaço de aprendizagem, e as crianças me perguntavam sobre ele todos os dias. Usamos o ginásio para eventos esportivos, recreios, formaturas e reuniões de pais. Ele já serviu como abrigo para famílias das ilhas, em 2023, e até para as reuniões do Orçamento Participativo. Então, é de suma importância — comemora a diretora Rosane Neumann Kjellin.

Além da reforma completa do ginásio, o Floresta instalou um elevador para permitir que crianças e adolescentes com deficiência possam acessar o segundo pavimento, onde ficam a sala de informática e a biblioteca. O Floresta também construiu e adaptou banheiros para cadeirantes.

Betina disse que estava muito feliz e agradecida ao Instituto Cultural Floresta pela entrega do ginásio, das quadras e das obras de acessibilidade da escola:

— Este é um dia simbólico. O bairro Humaitá foi muito atingido pela enchente e agora estamos vendo a vida voltar ao normal. Aproveitem bastante esse espaço.