A operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (8) levou à prisão em flagrante do presidente do Partido Liberal (PL) Waldemar Costa Neto, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito, quando foi flagrado com uma arma com registro irregular. As informações são do jornal O Globo.