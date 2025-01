Jornada 6x1, autonomia do BC, denúncia contra Bolsonaro e outros assuntos nos quais prestar atenção em 2025

Ex-presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

Depois do guia para navegar pelos assuntos da geopolítica em 2025, a coluna preparou as perspectivas para a política, economia, ambiente e meios digitais no país.

O ano deve ser marcado pelas articulações para as eleições de 2026. Polêmicas iniciadas antes do Réveillon, no entanto, continuarão, como os gastos do governo, a autonomia do Banco Central (BC) e a expectativa para a denúncia por parte da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja alguns temas nos quais você deve prestar atenção.

1 Reforma ministerial

Ministros do governo Lula em foto no final de 2024; composição do gabinete deve mudar em fevereiro. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O ano de 2025 começa com a expectativa de mudanças em pelo menos 10 pastas na Esplanada, em Brasília. Com as mudanças, previstas para fevereiro, o governo federal pretende acelerar projetos e melhorar relação com Congresso.

2 Dança das cadeiras

Saem Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) no comando do Senado e da Câmara, respectivamente. A eleição será em 1º de fevereiro. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) o são os favoritos.

3 Gastos do governo

Com o cenário de juros em alta e a desconfiança elevada quanto ao rumo das contas públicas, o tema seguirá desafiando o Planalto. Em xeque, a credibilidade do governo.

4 Autonomia do BC

´Gabriel Galípolo, novo presidente do BC. Sergio LIMA / AFP

Com Gabriel Galípolo no comando, o Banco Central terá testado sua autonomia. Precisa ter uma boa relação com o governo, mas não ser governo.

5 Denúncia contra Bolsonaro

A PGR cogita para janeiro ou no máximo fevereiro o oferecimento de denúncia contra os envolvidos em uma tentativa de golpe no país, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

6 Caso Marielle

O julgamento dos cinco réus do caso Marielle Franco devem ir a julgamento no STF. A ação está na fase final de tramitação.

7 Redes sociais e IA

A discussão sobre a possibilidade de responsabilização das big techs por conteúdos de terceiros será retomada no Supremo. A decisão da Meta de acabar com a checagem nos EUA já é pauta no Brasil. Será o ano também em que a pauta da Inteligência Artificial aterrissará no dia a dia.

8 Olho em 2026

Todos os movimentos políticos terão como meta as eleições de 2026. Direita e esquerda enfrentam o desafio de apresentar novos nomes. Para o Planalto, o debate será a candidatura ou não de Lula a novo mandato. Na oposição, alternativas a Bolsonaro, que está inelegível.

9 Jornada de trabalho

O fim da escala 6 x 1, debate que tomou o noticiário em 2024, deve ser retomado com força no Congresso e nas redes sociais.

10 COP30 e Trump

Mercado de São Brás, em Belém, reformado. Márcio Ferreira / Ag Belém