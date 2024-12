Jamaica quer destituir rei Charles como chefe de Estado e virar República

Monarca britânico rei Charles III é o chefe do Estado do país.

O governo da Jamaica aprovou um projeto de lei para tornar o país uma República. A medida foi aprovada nesta sexta-feira (13) e para se concretizar, o primeiro passo é destituir o rei Charles III do cargo de chefe de Estado do país. Caso a lei seja aprovada, um presidente jamaicano se tornará o representante do país.