Antigo Teatro do Sesi, agora chamado de Teatro da Fiergs, será reinaugurado após enchente de maio; veja as fotos

Duramente atingido pela enchente de maio , o teatro da sede da Fiergs ( anteriormente chamado de Teatro do Sesi ), em Porto Alegre , será reinaugurado na próxima quarta-feira (18) com evento especial: a formatura de mais de 700 alunos da Educação de Jovens e Adultos do Sesi-RS .

No ato de reinauguração, haverá o descerramento de placa com o novo nome do teatro. A mudança na nomenclatura se dá pela localização do espaço, que fica na sede da Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8.787), e por ser essa a entidade principal do sistema.