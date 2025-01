"BBB 25": primeira festa pode definir edição; relembre o caso do "BBB 21"

Lucas Penteado e Kerline tiveram desentendimento na primeira festa do "BBB 21". TV Globo / Reprodução

Festas podem definir os rumos de uma edição do Big Brother Brasil, e a primeira deste ano acontece nesta quarta-feira (15). Chamado de "Show de Quarta", o evento terá apresentação da Anitta, acompanhada do pai, e promete balançar a casa. Pensando nisso, Zero Hora relembra o primeiro evento do BBB 21 — uma noite que marcou o programa e determinou as narrativas do confinamento.

Situações ocorridas na edição de 2021 resultaram em mudanças nos anos seguintes. A decisão de não informar a porcentagem de votos no momento da eliminação, por exemplo, se deu pelo recorde de rejeição de Karol Conká, que entrou como camarote no programa e teve o maior número de votos para sair, 99,17%.

A rapper ficou conhecida como "mamacita" e "língua de chicote" por ter o hábito de criticar outros brothers. As atitudes de Conká foram fundamentais para desistência de Lucas Penteado do programa, eliminação de Arcrebiano e exclusão de Juliette durante o confinamento, que a levou ao prêmio milionário.

Relembre a primeira festa do BBB 21

A primeira festa da edição ocorreu na madrugada de 28 de janeiro, com temática de Réveillon. Vestidos de branco, os brothers foram recebidos com contagem regressiva e queima de fogos.

No começo do festejo, o camarote Lucas Penteado conversou com as pipocas Sarah e Thaís para falar sobre formação de casais. As duas ficaram em dúvida se gostariam de se envolver com Fiuk. O cantor, por sua vez, disse que não pretendia criar relacionamento na casa. Ao longo das semanas, no entanto, acabou desenvolvendo um romance com Thaís.

Primeira festa do "BBB 21" teve como tema Réveillon. TV Globo / Reprodução

Empolgado em formar casais, o "cupido" da festa tentou a própria sorte: Lucas Penteado contou à pipoca Kerline que gostaria de beijá-la. Ela desconversou, os dois discutiram mais tarde e o clima pesou.

Kerline — que acabou sendo a primeira eliminada do BBB 21 — tentou conversar na tentativa de justificar que tinha considerado machista algumas brincadeiras do ator. Mas a situação escalou e gerou confusão generalizada envolvendo toda a casa.

Diante da recusa da sister, Penteado a acusou de racismo. Segundo ele, as mulheres não o consideravam uma opção romântica por ser negro.

Foi a primeira de uma série de situações que culminaram na desistência de Lucas Penteado do programa. A rapper Karol Conká, a psicóloga Lumena e a funkeira Pocah questionaram a bissexualidade do brother, que se envolveu com Gilberto na segunda festa. Lumena chegou a dizer que ele estava "usando a pauta" dos LGBTs para se promover. Além disso, o brother foi considerado o grande "cancelador" em um jogo da discórdia.

— Acho que ele cancela a paciência da gente, ele cancela a oportunidade de a gente falar, porque ele fala muito em cima. Então, ele cancela paciência, cancela oportunidades, se cancela e ainda faz com que a gente cancele a nossa vontade de estar aqui — disse Karol Conká, na época. Ela também citou Juliette na lista de quem a incomodava.

A antipatia da rapper pelo brother tensionou o dia a dia da casa. Em um dos almoços, Karol Conká pediu ao ator para que não falasse enquanto ela estivesse na mesa. Lucas levantou e deixou o prato que estava comendo. Nenhum participante o defendeu no momento.

Em seus últimos dias, Lucas se aproximou de alguns participantes, como Juliette, que também estava sendo excluída. Mesmo assim, o brother decidiu sair do programa diante das circunstâncias.

Os diferentes desconfortos gerados a partir da festa fortaleceram laços: Juliette, Gilberto e Sarah formaram o chamado "G3", trio que chegou a ser considerado o favorito do programa.

O grupo se desfez quando Gil e Sarah se aproximaram de Caio e Rodolffo. A situação piorou de vez quando Juliette descobriu que recebeu um voto da ex-aliada.