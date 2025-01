Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Gabriele Gusman e Kamilly Caxambu parceria para conferir o movimento que exalta o festivo roteiro jovem caxiense Cristiano de Oliveira / Divulgação

Hora Feliz

A bonita acadêmica de medicina Maria Rafaella Ronchetti Manozzo, filha do médico João Amilton Letti Manozzo e da psicóloga Gabrielle Ronchetti Manozzo, será mais uma vez o centro das atenções da família. Ao vespertino deste sábado, 18, Maria Rafaella celebra a passagem da data querida com direito também as honras do mano, Lorenzo Ronchetti Manozzo. A reunião pautada no estilo intimista, ao pôr do sol, terá a presença do namorado da aniversariante, Arthur Pizzolatto e dos pais dele, Clauber e Vanessa Pizzolatto.

Franciele, Catarina e Flávio Roberto Michelon dos Santos, em família, para celebrar os 5 anos de Catarina, na última sexta-feira, na Casa Baruk Wellington Damin / Divulgação

Termômetro

Saulo Zanotto arma reunião dançante para a turma que retorna da temporada de férias para desfilar o bronzeado sob a luz do luar. Movido pelas altas temperaturas da estação, Zanotto apresenta, amanhã à noite, no Café de La Musique, a balada “Café 40 graus”. No line-up as promessas são também de bons decibéis nas playlists dos DJs Dougc, Menegasso e o plantonista das pick-ups da casa, o DJ Roza.

Fabrício Paim, investindo em festa, perfil entusiasta e animado no ano que se iniciou Cristiano de Oliveira / Divulgação

Toga

Bela e articulada, a caxiense Maria Eduarda Balen, filha de Alexandre Balen e Geraldine Gauer Balen, faz contagem regressiva para receber o diploma em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no próximo dia 25, em Porto Alegre. Para celebrar o feito, Duda ganhará festa em grande estilo, dia 8 de março, aqui na terrinha natal.

A fotógrafa Viviane Tomas em rápido hiato, do outro lado das lentes, e mostrar seu estilo em noite de amigos reunidos Cristiano de Oliveira / Divulgação

Receituário

Nicole Mazzochi, filha de Áureo Mazzochi e Solange Dambros Mazzochi, graduada no último dia 10, em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, celebrará a conclusão do curso, neste sábado, 18, ao redor de familiares e amigos, em São Braz, no interior da cidade. Depois de comemorar a conquista em detalhes, Nicole promete se debruçar em estudos na especialidade que elegeu, a Psiquiatria.

Murilo Renosto Toigo, Daian Toigo, Isabella e Arthur Renosto Toigo com Aline Renosto, família em conexão para aplaudir, sábado, o primeiro aniversário de Arthur Wellington Damin / Divulgação