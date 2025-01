Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Cores e nomes

Gramado voltará a lançar luz sobre a esperada pauta musical do ano. Entre os dias 1º e 8 de fevereiro, a cidade receberá um projeto internacional e gratuito de música erudita, a 11ª edição do Gramado in Concert. As atrações do festival se iniciarão no dia 1ª, às 20h, no Expogramado, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, com entrada franca. A Rua Coberta também servirá de palco para diversas apresentações do Grupo de Câmara, diariamente, às 17h, e nos fins de semana, às 11h. O concerto de encerramento da programação, será com a Orquestra Sinfônica A e o Coral do Festival, às 19h do dia 8, no Palco Hortênsia do Expogramado.