Artistas de rua afetados pela enchente no RS buscam alternativas para recomeçar

Era 3 de maio e a chuva caía forte quando o ator Edgar Alves, 57 anos, recebeu uma ligação avisando que o neto estava prestes a vir ao mundo. Apesar do aguaceiro, Alves saiu do bairro Fátima, em Canoas, e rumou ao Hospital Conceição, em Porto Alegre, para dar as boas-vindas ao pequeno Cícero. Enquanto celebrava a chegada do mais novo integrante da família, a água lamacenta tomou conta de sua residência. Foram semanas preso em Porto Alegre, impedido de voltar para Canoas, vendo a inundação avançar sobre sua vida. Artista de rua no Grupo TIA — Teatro, Ideia & Ação, Alves foi impactado de diferentes formas pela enchente histórica de maio: ficou sem casa para morar, sem rua para se apresentar e, consequentemente, sem sua principal fonte de renda.