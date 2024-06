O circo Bonaldo D'Itália tinha acabado de erguer a sua lona no bairro Harmonia, em Canoas, quando a chuvarada histórica caiu sobre o Estado. Diante do cenário, a família, que comanda a atração há quase 30 anos, não pôde fazer muita coisa além de abandonar a estrutura e rezar para que a água não castigasse demais o seu ganha-pão. Não adiantou. A enchente atingiu a altura de 4 metros, inundando o picadeiro, o caminhão, os trailers — que são moradias —, as motos do globo da morte. Enfim, todo o trabalho de gerações.