De Passo Fundo, peça "As leves e discretas" concorre a prêmio estadual

Jandara Rebelatto (esq.) e Dani DalForno vivem as palhaças Tagarela e Beberta. Diogo Zanatta / Divulgação

Passo Fundo será representada em premiação estadual com o espetáculo As Leves e Discretas, uma produção do Teatro Depois da Chuva, no Prêmio Quero-Quero de Artes Cênicas. A premiação é considerada uma das maiores do Estado e avalia mais de cem espetáculos.

A peça concorre com outros quatro espetáculos na categoria Destaque em Espetáculo de Circo. O teatro tem no elenco Dani DalForno e Jandara Rebelatto, com suas palhaças Beberta e Tagarela, respectivamente, e direção assinada por Karla Concá.

Além desta categoria, a peça também concorre como Destaque em Figurino, com Betinha Mânica.

As Leves e Discretas estreou em julho de 2023 em Passo Fundo e, desde então, já circulou por diversas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além dos festivais gaúchos Mulheres na Comédia e Tecendo o Riso.

A peça é fruto da pesquisa realizada pelas atrizes-palhaças através do projeto “E a palhaça o que é”, ganhador do 7º prêmio Funcultura de Passo Fundo. O espetáculo questiona o lugar da mulher gaúcha no cenário cultural atual, com um espetáculo que une comédia e crítica à sociedade patriarcal.

A premiação acontecerá no dia 18 de dezembro, a partir das 20h no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

A edição de 2024 do Prêmio Quero-Quero destaca e premia artistas e espetáculos gaúchos profissionais de circo, dança e teatro voltados ao público adulto, infância e juventude. O concurso é organizado por uma comissão especial criada pelo Instituto Federal do RS (IFRS) junto ao Sindicato de Artistas e Técnicos em Diversões (Sated).

Sinopse do espetáculo

Em As Leves e Discretas, a dupla de palhaças decide inaugurar um novo CTG, mas para isso precisam revisar as normas, leis, decretos, estatutos e regimentos.