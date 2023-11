Fruto do projeto premiado em primeiro lugar do Funcultura em Passo Fundo, o espetáculo As Leves e Discretas chega à capital gaúcha nesta quarta-feira (22). A apresentação das atrizes passo-fundenses Daniela Dal Forno e Jandara Rebelatto leva ao público uma crítica às questões que envolvem o direito das mulheres e o machisco enraizado na cultura do RS.