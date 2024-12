Rafinha promete voltar ao São Paulo em outra função e dispara: 'campeão no time que eu amo'

Em um longo vídeo, divulgado nas redes sociais, o lateral Rafinha se despediu do São Paulo após não ter o contrato renovado. O jogador enfatizou os feitos no clube, agradeceu os treinadores e a torcida, e prometeu retornar em outra função no futuro. Ele também se declarou à equipe tricolor.

"Queria agradecer a todos vocês por todo o carinho comigo durante esses anos, foram momentos maravilhosos. Tivemos alguns momentos tristes também, mas no geral foram momentos maravilhosos que passamos juntos. Pude vestir a camisa do meu clube de coração, pude ser campeão com o São Paulo, que é o clube que eu tenho no coração desde criança, desde que me entendo por gente. Agradeço a todos os funcionários, jogadores que estão no atual elenco, aos que passaram, aos funcionários, sem exceção, tanto os da Barra Funda quanto do Morumbis e Cotia também", disse o lateral, que fez 116 partidas pelo clube e marcou um gol.

"Queria agradecer a todos vocês porque é difícil quando chega nesse momento de dar tchau, se despedir, mas eu acho que foi a melhor decisão. Juntamente com o São Paulo chegamos à essa conclusão que foram anos e momentos maravilhosos, mas chegou o momento de dar um ponto final, a vida continua. O São Paulo é um clube gigante e eu fico feliz de ter feito parte de uma pequena parte da história do São Paulo", completou.

Ele aproveitou o momento também para rebater as críticas. "Muitos falaram quando eu cheguei no São Paulo que eu era um jogador que não dava mais nada, que não saía mais nenhum suco daquela laranja, e graças a Deus deu certo, também saí campeão no clube que eu amo."

Rafinha, que busca um novo clube que lhe possa render ao menos mais dois anos de contrato, prometeu voltar ao São Paulo. "Desejar muita sorte a todos vocês que continuam no São Paulo, agora vocês vão ter sempre o Rafinha aqui, torcendo de longe, mas sempre acompanhando. Vocês estão no meu coração, estamos juntos eternamente para qualquer situação. Obrigado de coração, foi um prazer vestir essa camisa. É só um até logo, eu vou, mas tenho certeza que ainda vou voltar. Claro, em outra função, mas eu ainda volto."

Por fim, enalteceu a torcida. "Agradecer ao torcedor são-paulino que sempre deu show, eu não sou de ficar fazendo média com torcida, mas a torcida do São Paulo sempre deu show na arquibancada no tempo que eu estava aqui, cobrou quando tinha que cobrar, mas também apoiou em todos os momentos. Dizer que estou saindo triste, mas ao mesmo tempo feliz porque fiz muitos amigos, fiz muita coisa boa, sei que fiz parte dessa retomada do São Paulo em busca dos títulos, o São Paulo é um clube que vive de conquistas e eu pude ajudar um pouco nesse tempo que eu fiquei", finalizou.

Sem Rafinha, o São Paulo começa 2025 apenas com Igor Vinícius para o setor, até pela saída já dada como certa de Moreira para o Porto, de Portugal. O técnico Luis Zubeldía já trabalha com a diretoria para reforçar o setor.