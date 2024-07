"Homem do Gato" perdeu tudo na enchente e vive de doações enquanto planeja retorno

Figura célebre da arte de rua de Porto Alegre, o ator Feliciano Falcão, 68 anos, mais conhecido como "Homem do Gato", perde as contas de quantas vezes já performou o número em que tenta domar um gato imaginário que se esconde dentro do saco carregado por ele. É difícil achar alguém em Porto Alegre que nunca tenha sido impactado por uma apresentação do artista, que há mais de quatro décadas faz dos espaços públicos da cidade o seu palco. Porém, ao longo dos últimos dois meses, Feliciano não encontrou a plateia das ruas.