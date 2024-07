"Precisamos destravar investimentos privados", diz presidente de agência federal que vai ajudar o RS

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem um orçamento modesto. Mesmo assim, decidiu ajudar o Rio Grande do Sul com aporte de R$ 8,5 milhões que serão transferidos "imediatamente" ao Senai-RS, conforme seu presidente, Ricardo Cappelli, assim que o convênio for assinado, na quinta-feira (11). Quando chegarem na ponta, são recursos que não precisarão ser devolvidos, por serem "a fundo perdido". Cappelli ficou conhecido por sua atuação como interventor na área de segurança do Distrito Federal, mas agora está focado em destravar investimentos privados no Brasil.