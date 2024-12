Atalanta arranca empate com a Lazio no fim e garante liderança do Italiano

A Atalanta levou um susto neste sábado, mas sustentou a liderança do Campeonato Italiano ao arrancar o empate com a Lazio, por 1 a 1. O gol decisivo veio apenas aos 42 minutos do segundo tempo, suficiente para derrubar da ponta a Inter de Milão, que liderou a tabela por poucos minutos nesta tarde.

A Atalanta soma 41 pontos, contra 40 da equipe de Milão. No entanto, tem um jogo a mais na tabela. A Lazio, por sua vez, ocupa o quarto lugar da tabela, com 35, atrás também do Napoli, terceiro colocado, com 38.